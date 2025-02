Lanazione.it - Edilizia Erp: gli interventi di manutenzione

Arezzo, 17 febbraio 2025 –ERP: glidiMorosità colpevole azzerata. Con il nuovo contratto di servizio, canone destinato aglidistraordinaria Case popolari,, investimenti e gestione delle morosità. Presentati questa mattina in conferenza stampa gliprevisti per l’anno in corso sul patrimonio dipopolare del Comune di Arezzo per un totale di 6mln e 550mila euro, dei quali 3mln e 50mila euro fondi PNRR destinati all’intervento su via Montale. Una cifra giudicata comunque insufficiente per poter sostenere un piano complessivo di recupero dall’assessore Monica Manneschi e dal presidente di Arezzo Casa Lorenzo Roggi, che hanno lanciato un grido d’allarme circa il sistema delle case popolari a livello nazionale, destinato al collasso e che necessita di una riforma complessiva.