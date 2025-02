Economia | Btp più tasso minimo al 280% per i primi 4 anni

.com - Economia: Btp più, tasso minimo al 2,80% per i primi 4 anni

Scatta oggi, 17 febbraio 2025, la possibilità di comprare il nuovo titolo di Stato Btp Piu' messo a punto dal Mef e destinato alla clientela retail. L'emissione termina venerdi' 21 febbraio (alle ore 13), salvo chiusura anticipata. La serie dei tassi cedolari minimi garantiti sono: 2,80% per il 1 , 2 , 3 e 4 anno; 3,60% per il 5 , 6 , 7 e 8 annoL'articolo: Btp più,al 2,80% per iproviene da Firenze Post.