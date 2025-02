Gamberorosso.it - Ecco perché molti chef servono la pasta alla fine del menu

«Se in un ristorante ti18 piatti, senza, ti hanno servito 18 antipasti». Lo diceva Alessandro Negrini (con Fabio Pisaniguida de Il Luogo di Aimo e Nadia), sintetizzando l'attitudine tutta italiana verso lasciutta (quella «Assurda religione gastronomica italiana» come la definiva Filippo Tommaso Marinetti), fondamento della nostra cultura gastronomica ed elemento costituente del pasto all'italiana. «Senza mi sembra di non aver mangiato», dicono in tanti. Eppure la– quella secca che conosciamo noi – è cosa recente sulle nostre tavole. I ricettari antichi ne parlano, ma con abitudini di consumo molto diverse da oggi, non solo per quanto riguarda i tempi di cottura (anche due ore come scrivono Maestro Martino nel '400 e Bartolomeo Scappi tra '500 e '600) ma pure per la funzione: come contorno, come ancora accade all'estero estregua del riso in certe parti del mondo, oppure come crosta o copertura di carni.