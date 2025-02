Arezzonotizie.it - Ecco il consiglio di Santo Spirito per i prossimi 3 anni: Magi il più votato

Leggi su Arezzonotizie.it

Anche a, così come a Sant'Andrea, si sono concluse le operazioni di voto per il rinnovo degli organi sociali per il triennio 2025-2028. Il quartiere ha così rinnovato ildirettivo, il collegio dei sindaci dei revisori dei conti e per il collegio dei probiviri. La tornata.