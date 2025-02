Gqitalia.it - Ecco i migliori orologi esibiti sul red carpet dei BAFTA 2025, da Jeff Goldblum a Dev Patel

AiAdrien Brody, Mikey Madison e Conclave hanno portato a casa i premi più ambiti della serata, aumentando l'intrigo intorno al grande evento del mese prossimo (sì, gli Oscar) su chi si aggiudicherà rispettivamente i premi come miglior attore, attrice e film.Come sempre accade in occasione di queste cerimonie di premiazione, gli ospiti di prima fascia hanno avuto l'opportunità di a) vestirsi in modo elegante e raffinato e b) sfoderare i loro gioielli da polso preferiti dalla cassaforte per una sola notte. Per gli appassionati di orologeria, sbirciare i segnatempo delle celebrità è un affare importante: gli occhi sono perennemente puntati su qualsiasi dettaglio che faccia capolino da sotto un polsino. Per tutti gli altri, è una buona scusa per conoscere meglio i nostri idoli del cinema attraverso gliper cui scelgono di spendere per i loro stipendi.