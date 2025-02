Liberoquotidiano.it - "Ecco come mi ha risposto": impensabile Jannik Sinner, la rivelazione di Binaghi

Tre mesi di stop, che però non gli faranno perdere i tornei più importanti di metà stagioneil Roland Garros e Wimbledon, oltre a quello casalingo degli Internazionali d'Italia a Roma. Accettando i tre mesi di squalifica dopo il patteggiamento con la Wada, l'Agenzia mondiale antidoping,dovrà ora stare fermo e non potrà nemmeno allenarsi in strutture affiliate e contro tesserati. Bisognerà dunque trovare soluzioni alternative fino al 13 aprile, quandopotrà tornare ad allenarsi senza più restrizioni in vista della fine della sospensione, prevista il 4 maggio, tre giorni prima dell'inizio del torneo di Roma. Intanto, al Corriere della Sera, il presidente della Federazione italiana tennis e padel, Angelo, ha raccontato le emozioni dell'altoatesino dopo la conferma del suo patteggiamento con la Wada.