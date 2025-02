Sport.quotidiano.net - Eccellenza/3. Il Terre ringrazia Giordano . Si torna in zona playoff

di castelli 1 brescello pic. 0DI CASTELLI: Gibertini, Gargano, Ben Driss (87’ Gozzi), Bruno, Dembacaj, Hajbi, Barbolini, Hasanaj (70’ Pigozzi), Iori (83’ Tzvetkov),, Scarlata (83’ Esposito). A disp. Venturelli, Gigli, Mondaini, Baldari, Nait. All. Fila (Domizzi squalificato) BRESCELLO P.: Aimi (44’ Giaroli), Monica (54’ Rizzi), Buffagni, Contini, Notari (79’ Iaquinta), Barbetta, Fomov, Fiocchi (54’ Mastaj), Truffelli, Cocconi, Zaccariello. A disp. Binini, Favelli, De Luca, Carra, Rossi. All. Fontana Arbitro: Nieddu d Sassari Reti: 85’Note: espulso all’84’ Fomov per doppia ammonizione, ammoniti Dembacaj, Monica, Fomov, Rizzi,Un guizzo a 5’ dalla fine diriporta il sorriso in casadi Castelli e vale l’aggancio al 5° posto alla Fidentina.