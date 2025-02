Sport.quotidiano.net - Eccellenza/2. Castelfranco, che agonia. Sei schiaffi dall’Arcetana

arcetana 61 ARCETANA: Giaroli, Ceci (16’st Pederzoli), Grillenzoni, Bassoli (27’st Teocoli), Brevini, Barbati, Fiorentini (12’st Laamane), Ferrari R., Messori, Poligani (24’st Borsari), Puglisi (30’st Elatachi). A disp.: Cammarota, Mattia Ferrari, Kashari, Ferri. All. Borghi. V.: Gagliardi, Passini, Lopez, Ogunleye, Romanciuc (30’st Antra), Matteo Ferrari, Cannas (13’st Reggiani), Gueye, Temzen, Simonetti (34’st Cusano), Campani (24’st Tondelli). A disp.: Nicolosi, Mariano, Tajeddine, Kola. All. Napolitano. Arbitro: Astorri di Piacenza Reti: 30’ Cannas, 37’ (rig.) Puglisi, 46’pt Fiorentini, 15’st (rig.) Messori, 19’st Puglisi, 23’st Brevini, 29’st Puglisi Note: ammoniti Ceci, Borsari, Ogunleye e Romanciuc Ennesimo pesante rovescio per il, illuso dal vantaggio di Cannas al 30’ (bel diagonale) e poi travolto dal tris di Puglisi e dai go di Fiorentini, Messori e Brevini.