Sport.quotidiano.net - Eccellenza/1. Formigine, altra perla salvezza. Barbieri nel finale sbanca Rolo

: Grigoli, Ziliani (21’ Errichiello), Lo Bello, Bassoli, Pappaianni, Maletti, Marani (46’ Blanco), Bahi, Zito (77’ Acquafresca), Habib, Borghi (80’ Scarpato). A disposizione: Cavazza, Lorenzini, Cattellani, Marchesi, Mesoraca. All. Ferraboschi: Rossi, Iodice (83’ Savino), Macchioni, Arati, Galli, Davoli, Angelillis (75’ Masoch), Zafferri, Stanco (80’), Mata (46’ Cuoghi), Napoli (91’ Laruccia). A disposizione: Accursio, Savino, Mazzarano, Roncaglia, Toccaceli. All.Cattani Arbitro: Dossetto di Torino Reti: 57’ Macchioni, 59’ Blanco, 83’Note: ammoniti Napoli, Cuoghi, Zito, Iodice, Bassoli La sfidadei tanti ex la vince ilsuper del girone di ritorno (18 punti in 8 gare.) che con il terzo successo nelle ultime 4 gare manda i reggiani a -5 e mantiene la testa fuori dalla zona playout.