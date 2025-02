Zon.it - Eboli, aggredito e derubato sulla litoranea: auto rubata e data alle fiamme

È caccia all’uomo per individuare il responsabile di un violento episodio avvenutonei pressi di. Un 60enne della provincia di Avellino è statoe rapinato da un individuo, presumibilmente di origine straniera, mentre si trovava fuori dalla propria.Il malvivente ha colpito l’uomo, derubandolo del cellulare e del portafogli, per poi impossessarsi della sua Volkswagen Golf e fuggire, lasciandolo seminudostrada. Poco dopo, il veicolo è stato ritrovato incendiato nei pressi della rotatoria di Campolongo.Sul caso stanno indagando i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Agropoli, coordinati dal capitano Giuseppe Colella, insieme ai militari dell’Arma e ai vigili del fuoco di, intervenuti per spegnere lee mettere in sicurezza l’area.