EA Sports FC 25 celebra il ritorno di Maradona con tante novità

Electronic Arts ha annunciato che a partire da domani i giocatori potranno vedere ildi Diegoin EAFC 25 e Football Ultimate Team come ICONA e Grassroot Great. Un calciatore che ha conquistato il cuore della gente e che è stato in grado di portare il suo talento naturale sui palcoscenici più grandi del mondo. Per i giocatori di EAFC Mobile,sarà disponibile in-game a partire dal 20 febbraio.Dalla leggendaria Bombonera allo stadio di Napoli, ora chiamato Stadio Diego Armando, e oltre,ha fatto parlare di sé per tutta la community del Gioco Più Bello del Mondo con goal straordinari, innumerevoli trofei e un talento naturale ineguagliabile. I Grassroots Greats sonoti per la loro ascesa a partire dai club locali fino ai palcoscenici più grandi del mondo, e nessuno nella storia del calcio lo ha fatto meglio di Diego