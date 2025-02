Liberoquotidiano.it - "È una sporca faccenda, tenente Parker!": una storia che marcia spedita fino in fondo

Leggi su Liberoquotidiano.it

È UNA! Rete 4, ore 16.25. Con John Wayne, Eddie Albert e Diana Muldaur. Regia di John Sturges. Produzione Usa 1974. Durata: 1 ora e 51 minuti LA TRAMA Il, sbirro tutto d'un pezzo (un John Wayne monolitico anche su sfondi metropolitani) non manda giù la morte violenta di un amico e collega. Siccome il dipartimento sembra arrancare colle indagini investiga per conto suo e se ne pente.Scopre un nido di vipere e tra i corrotti ci sono anche piedipiatti di sua conoscenza. Non solo ma anche la moglie dell'amico ha pescato nel torbido. PERCHÈ VEDERLO Perché nelle storie e nei personaggi all'ispettore Callaghan (Wayne aveva rifiutato il ruolo qualche anno prima) Wayne non sembra e non può essere a suo agio. Nè lo può essere il regista Sturges ("I magnifici sette" "Sfida all'OK.