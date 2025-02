Iodonna.it - È nata la figlia della principessa Iman, Amina.

La regina Rania di Giordania è diventata nonna per la seconda volta: laha partorito, frutto dell’amore tra lae il marito Jameel Thermiotis. A dare l’annuncio via social è stata un’emoziononna bis che ha condiviso sui social i primi scattinuova royal baby. Dolcevita “imperiale”: Rania di Giordania affascina Roma X Leggi anche › Rania di Giordania presto nonna bis: laè incinta Rania di Giordania è diventata nonna per la seconda voltaGiordania in festa, dunque, per l’arrivo di un nuovo membro nella royal family.