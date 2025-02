Lettera43.it - È morto Francesco Rivella, chimico della Nutella e di Ferrero

, figura chiave nella creazione, èall’età di 97 anni. Il decesso, pur reso noto solo da poche ore, risale a venerdì 14 febbraio, nel giorno del decimo anniversarioscomparsa di Michele, l’ideatorecelebre crema spalmabile dell’azienda dolciaria di Alba. In 40 anni di lavoro ha contribuito a concretizzare i sogni del dirigente, realizzando diversi prodotti geniali, dai Rocher ai Mon Cherì, passando per Kinder Cioccolato e Tic Tac. In pensione dal 1993 ed ex presidente dell’Ordine dei Chimici, era il membro più anziano dal Rotary club Alba, che lo ha salutato come «carissimo amico» nonché «figura insostituibile». Il funerale è in programma lunedì 17, alle ore 15, nella cattedrale di Alba.La carriera dipere il ruolo nella nascita diLaspalmata su una fetta di pane (Getty Images).