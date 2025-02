Fanpage.it - È morta l’attrice coreana Kim Sae-ron, star della serie Netflix I Segugi: aveva 24 anni

Leggi su Fanpage.it

l'attriceKim Sae-ron.24. Si è fatta conoscere dal pubblico per film come 'A Brand New Life' e 'L'uomo che veniva dal nulla', più di recente la'I'. Di recente era stata multata per guida in stato di ebrezza dopo essersi schiantata contro il guardrail con la sua auto.