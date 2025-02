Ilfattoquotidiano.it - È morta Kim Sae-ron, l’attrice sudcoreana ritrovata in casa. La polizia: “Non ci sono evidenti segni di omicidio, ma stiamo indagando”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il mondo del cinema in lutto.Kim Sae-ron, nota per i suoi ruoli da baby star in “A Brand New Life” (2009) e “The Man From Nowhere” (2010), il film sudcoreano di maggior incasso del 2010, èall’età di 24 anni.Laha riferito all’agenzia di stampaYonhap che la giovane attrice è stata trovata priva di vita nella suadi Seoul domenica 16 febbraio da un amico che aveva in programma di incontrarla. Laha precisato che non cidi, ma che stasulle circostanze della sua morte.Una vita non propriamente fortunata quella del. Nel 2022 Kim Sae-ron si era schiantata con la sua auto contro un guardrail e un generatore di energia, interrompendo l’elettricità a una sessantina di negozi della zona per quasi tre ore.