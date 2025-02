Ilgiorno.it - È Maurizio Massè il presunto complice della mantide di Parabiago: l’amore nato in carcere e la morte sospetta del secondo marito, Michele Della Malva

(Milano) –, questo il nome del 59enne milanese fermato nelle scorse ore e ritenuto dalla Procura di Busto Arsizio ildi Adilma Pereira Carneiro, la cittadina brasiliana di 49 anni sotto processo per l’omicidio del compagno Fabio Ravasio., con un lungo elenco di precedenti, èto di legami con la ‘ndrangheta calabrese ed è residente a Quarto Oggiaro, quartiere milanese noto per la sua storia criminale., exsorella di, avrebbe avuto all’epoca una relazione con Adilma. Per gli inquirenti, il suo coinvolgimento nell’omicidio deldonna, avvenuto nel 2011 in circostanze misteriose, è sempre più evidente. Adilma esi erano conosciuti in: lui, appartenente a una famiglia legata alla criminalità organizzata pugliese, stava scontando 29 anni per omicidio e lei quattro anni per traffico internazionale di droga.