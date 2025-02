Ilrestodelcarlino.it - E domenica arriva Mr Rain

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

prossima il carnevale continua con la seconda giornata tutta da vivere. Gli spettacoli partiranno alle 10 con la festa del motore in centro e le rievocazioni storiche al castello della Rocca, mentre la sfilata dei carri sarà dalle 14. Special guest Mrche nell’unica data in Emilia Romagna incanterà con la sua “Supereroi” e i suoi successi, e già si attendono tantissime fan in piazza Guercino. La terzadi carnevale sarà il due marzo con tante sorprese per poi proseguire il 9 marzo e la grande conclusione il 16 marzo. È qui che si svelerà chi avrà vinto l’edizione 2025 del Cento Carnevale d’Europa e quindi alzare la colpa al cielo del migliore della kermesse. Poi il sagace testamento di Tasi e lo spettacolo piromusicale alla Rocca che, da indiscrezioni, sarà una ulteriore novità da scoprire.