Lanazione.it - Due persone trovate morte in casa a Montignoso: l’allarme dato dai vicini

Leggi su Lanazione.it

(Massa Carrara), 17 febbraio 2025 – Duesono statesenza vita nel loro appartamento a. Si tratta di una coppia anziana. Sarebbero stati alcunia dare. Nell’appartamento sono intervenuti il 118 e i carabinieri. Per le duenon c’era più niente da fare. A intervenire l’automedica nord di Querceta e un’ambulanza della Croce Rossa di Massa. Il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso. Adesso è appunto il personale dell’Arma a indagare per capire cosa è accaduto. Potrebbe trattarsi di un omicidio suicidio ma le indagini sono a 360 gradi.