Due milioni di euro per il municipio

Il cantiere più di impatto è sicuramente quello del, un intervento di riqualificazione da oltre duedidi cui 500milafinanziati da Regione Lombardia. I lavori cambieranno la parte esterna e quella interna, l’edificio diventerà Nzeb (Nearly Zero Energy Building) ovvero a elevata efficienza energetica, ci saranno uffici più confortevoli per gli operatori e spazi nuovi per il pubblico. La riqualificazione interesserà anche il parco giochi e piazza Della Libertà. Ma quello delnon è l’unico cantiere avviato dall’amministrazione comunale a Pregnana Milanese. Da settimane operai al lavoro anche al centro sportivo di via Leopardi e nella case comunali di largo Roma. Il cantiere del centro sportivo è certamente quello più atteso dai cittadini. Qui è corso la ristrutturazione del bocciodromo che sarà trasformato in una palestra con spogliatoi adatta a ospitare sport come ginnastica, arti marziali o ballo.