Tarantinitime.it - Droga nell’armadio, coppia arrestata dai Carabinieri

Tarantini Time QuotidianoProseguono i servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provincialedi Taranto, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in tutta la provincia jonica, a riscontro di un più ampio piano di prevenzione e controllo della sicurezza pubblica.In tale contesto, nella serata di ieri, in un noto rione popolare del centro cittadino, idel Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Taranto, coadiuvati in fase esecutiva da quelli della locale Compagnia e dal Nucleo Cinofili di Modugno, hanno arrestato una giovane, un 35enne ed una 41enne del luogo, presunti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Gli insospettabili coniugi hanno ricevuto una inaspettata visita dei militari dell’Arma che, al termine di un protratto servizio di osservazione, hanno deciso di eseguire una perquisizione presso il loro domicilio.