Dayitalianews.com - Drammatico incidente sul lavoro: operaio di 34 anni travolto da una pedana di pomodori. Arriva l’eliambulanza. L’incidente mentre scaricava il camion. E’ successo a Fondi

Momenti di forte tensione domenica mattina a, dove un autotrasportatore di 34è rimasto coinvolto in un gravesul. L’uomo è stato schiacciato da quintali di, a causa del ribaltamento improvviso di unastava effettuando operazioni di carico e scarico presso un’azienda ortofrutticola situata lungo una traversa di via Appia, direzione Roma.Soccorsi immediati e trasferimento al San CamilloDopo l’impatto, i colleghi presenti sono intervenuti immediatamente per liberarlo e prestare i primi aiuti,veniva allertato il personale sanitario del 118. I soccorritori, constatate le condizioni del ferito, hanno optato per il trasporto d’urgenza all’ospedale San Giovdi Dio di. Tuttavia, vista la gravità della situazione, è stato successivamente disposto il trasferimento presso il San Camillo di Roma.