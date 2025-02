Nerdpool.it - Dragon Ball Daima: il Super Saiyan 4 ha una connessione segreta con il Super Saiyan God di Dragon Ball Super

Leggi su Nerdpool.it

ha reintrodotto il4 nel canone con un tocco unico di Toriyama. Come celebrazione completa del franchise, il richiamo di SSJ4 Mini Goku aGT rappresenta perfettamente tutto ciò che GT era. Con solo due episodi rimasti,sta tirando fuori tutte le carte per essere una delle migliori storie didi oggi. Questa nuova interpretazione del4 richiama l’eredità scimmiesca di Goku con una coda folta, pelliccia e uno schema di colori rosso che ricorda4 Gogeta. Ma c’è un’altraimportante con una diversa serie diche questa nuova forma di4 porta con sé.introduce la forma esclusiva delGod, che Goku sblocca inZ: Battle of Gods, e Vegeta debutta inBroly.