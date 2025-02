Nerdpool.it - Dragon Ball Daima: il nuovo Super Saiyan 4 mantiene una tradizione storica

ha finalmente reso4 parte ufficiale del canone, anni dopo il suo debutto inGT. Oltre alla trasformazione, però, la serie ha mantenuto anche una delle sue tradizioni più curiose: il cambio automatico degli abiti.Fin dal suo annuncio,è stato considerato dai fan un’erede spirituale di GT. Non solo ha riportato Goku bambino, ma lo ha anche lanciato in una nuova avventura nel Regno dei Demoni, alla ricerca di un set inedito di Sfere del Drago.Come spiegato dal produttore Akio Iyoku, la connessione conGT è stata voluta per creare un prodotto capace di unire vecchi e nuovi fan. Il ritorno del4 non è stato quindi una sorpresa, ma il fatto che anche questa versione trasformi automaticamente l’abbigliamento di Goku ha stupito molti appassionati.