Dove vedere in tv la presentazione delle squadre di F1 | orario preciso programma streaming

Domani, alle ore 21.00 italiane, la O2 Arena di Londra sarà teatro dellacollettiva10che prenderanno parte ai Mondiali 2025 di F1. Tutti i piloti presenzieranno e questa sarà un’occasione nella quale i team presenteranno, più che le nuove monoposto, le livree 2025.Ci sarà anche spazio per l’intrattenimento nel corso dello show, con lo spettacolo offerto da BrianBurkeCreative e dal team di fama mondiale che ha creato le cerimonie di apertura e chiusura per il Gran Premio inaugurale di Las Vegas nel 2023. In altre parole, non ci si annoierà di certo.La F1 ha deciso di celebrare i suoi 75 anni con un evento che si preannuncia senza precedenti, finalizzato logicamente agli sponsor. Vero è che nella stessa serata la Ferrari offrirà qualcosa in più. Oltre alla livrea citata e presentata nella capitale inglese, la scuderia di Maranello pubblicherà alcune immagini, dei rendering, della nuova SF-25.