Oasport.it - Dove vedere in tv Errani/Paolini-Panova/Stollar, WTA Dubai 2025: orario, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

Doppio impegno nella giornata di martedì 18 febbraio per Jasmine: l’azzurra, dopo aver giocato in singolare, scenderà in campo anche in doppio assieme a Sara, con cui forma la coppia numero 4 del seeding delDuty Free Tennis Championships, torneo di categoria WTA 1000: le azzurre se la vedranno con la coppia composta dalla russa Alexandrae dalla magiara Fanny.La sfida si giocherà sul Court 3 e sarà la terza del, ma dato chedisputerà anche il singolare alle 8.00, il match inizierà dopo un congruo riposo, e comunque non prima delle 10.00: le due coppie si sono affrontate la settimana scorsa nei quarti a Doha,le azzurre dominarono per 6-2 6-1.La sfida tra, del torneo WTA 1000 di, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis e SuperTennis HD, mentre la direttaverrà assicurata da Sky Go, NOW e SuperTenniX.