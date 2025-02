Cultweb.it - Dove si trova la casa di Montalbano e come si fa a visitarla?

Leggi su Cultweb.it

Per gli appassionati del mondo creato da Andrea Camilleri nei suoi romanzi e, in particolare, del Commissario, il villino situato a Marinella è diventato un luogo simbolico, una sorta di meta di pellegrinaggio letteraria. Esiste davvero? La risposta è sì. La struttura, con l’immancabile terrazzino fronte mare, sia Punta Secca, una piccola frazione marinara del comune di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. Nello specifico, quella che nella fiction Rai è ladiè situata in corso Aldo Moro 44. L’abitazione scelta per le riprese era, originariamente, la dimora privata dall’avvocato Giovanni Diquattro. Questo, infatti, l’aveva acquistata per 4000 lire nel 1904. Lain origine era un magazzino per la salagione delle sarde.A oggi, ovviamente, il suo uso è cambiato.