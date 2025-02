Douglas registra una crescita delle vendite del 58% ma la società parla di debolezza del clima dei consumatori

Metropolitanmagazine.it - Douglas registra una crescita delle vendite del 5,8%, ma la società parla di “debolezza del clima dei consumatori”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il primo quadrimestre dell’anno fiscale 2024/2025 si è concluso con un aumentoper. Eppure, nonostante la stabilitàaree di mercato, l’azienda di beauty internazionale non può dirsi troppo soddisfatta. I datino di ha realizzatopari a 1,64 miliardi di euro, in salita del 5,8%. L’insegna francese Nocibé, di proprietà del gruppo, ha visto aumentare le suedel 2,1% a 342,2 milioni di euro.un aumento, ma l’azienda non è soddisfattaLa, nonostante l’aumento,comunque di un calo. Il gruppo infattidi una persistentedeldei, in particolare in Germania e in Francia.”Dopo un forte inizio del primo trimestre a ottobre e novembre con il Singles’ Day e il Beauty Friday, lo slancioè rallentato in dicembre ed è rimasto debole fino alla fine dell’anno.