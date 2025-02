Ilgiorno.it - Dopo l’incidente stradale polizia locale e protezione civile recuperano 22 quintali di latte a lunga conservazione

Tavazzano con Villavesco (Lodi), 17 febbraio 2025- Camion carico diperde il caricolo scontro con un’auto,ne22e lo donano a Parrocchia e Croce rossa. Lieto fine,il rovinoso incidente, avvenuto mercoledì 12 febbraio 2025, sulla Strada provinciale 140, nel tratto tra Tavazzano e Lodi Vecchio. Era rimasto coinvolto un camion, all’altezza del cavalcavia, scontratosi con una Kia Niro. Sulla vettura viaggiava una coppia di 53 e 50 anni. Ferite lievi, per fortuna, per i coinvolti. Però, in seguito all’impatto, il mezzo pesante aveva perso e di fatto reso invendibili, benché integri, ma perché usciti dalle confezioni, moltissime confezioni di. Le bottiglie di, ancora in perfette condizioni, ma non idonee alla vendita, perché, appunto, fuoriuscite dagli imballaggi originali,essere state caricate sui mezzi degli operatori dell’Unione, hanno quindi trovato una ricollocazione.