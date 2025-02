Dopo 11 anni è finita Uomini e Donne matrimonio al capolinea per la coppia dei sogni | l’indizio che vale più di una conferma

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’ultimo post insieme della superuscita darisale al 19 dicembre. Lui scriveva: “Sono passati già 10, che a leggerli sembrano davvero tanti, ma è nulla in confronto al per sempre. Spero di essere ciò che hai sempre desiderato, perché il destino ha deciso che mi prendessi cura di una persona speciale. Nonostante tutto, io con te, tu con me. Ti amo amore mio. Buonversario”.>> “Ma chi è?”. Caos a, dama entra in studia e poi scompare: tutti increduliPoi il silenzio e la precisazione di lei. “Ho letto un messaggio che diceva “pubblichi solo promozioni”. Un po’ come se io dicessi a voi “esci solo per lavoro”. Non sto vivendo un gran periodo, ho solo bisogno di un po’ di tempo.del mio tempo. Ci sono impegni che ho preso, non pensando di vivere tutto questo.