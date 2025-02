Quotidiano.net - Donne in azienda:. ErreBi Cablaggi tra le imprese più inclusive

L’è tra le 12toscane premiate recentemente con il riconoscimento "Women Value Company" da Intesa Sanpaolo. Sempre attenta al welfare e alla crescita dei giovani, l’impresa diventata un punto di riferimento nel settore deiin ambito nazionale ed internazionale e nata nel 1998 in un garage di Castelfranco di Sopra, in provincia di Arezzo, si prepara ad ottenere la certificazione di genere, un ulteriore passo nel suo percorso di valorizzazione delle competenze femminili e del benessere lavorativo. Ne parliamo con Letizia Balò e Alessandro Rossetti (nella foto), amministratori della. Come avete accolto il riconoscimento di Intesa Sanpaolo? "Siamo rimasti colpiti e onorati. Essere tra le 12 aziende toscane premiate per la valorizzazione delleè un bel segnale, soprattutto per un settore come il nostro, la metalmeccanica, che spesso si associa ad un ambiente prevalentemente maschile".