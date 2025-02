Tpi.it - Donnarumma (ad Gruppo FS): “Il treno come strumento di connessione tra le principali città e metropolitane”

Leggi su Tpi.it

Italia e Spagna sono sempre più vicine, grazie ad un accordo per offrire viaggi integrati “+ aereo” tra iryo, la società partecipata da Trenitalia (FS) che opera nel settore dell’Alta Velocità in Spagna e ITA Airways, la compagnia aerea italiana di riferimento.Infatti, i clienti ITA Airways potranno raggiungere facilmente con il Frecciarossa destinazioniCordoba, Valencia, Alicante, Siviglia e Malaga, attualmente non coperte direttamente dai voli di ITA Airways, mentre i passeggeri di iryo potranno raggiungere oltre 20 aeroporti in Italia, tra cui Roma, Milano, Venezia, Firenze e Napoli. I passeggeri avranno quindi accesso, con una singola prenotazione, a una nuova serie di viaggi combinati«Per ilFS, l’Europa non è solo un mercato: rappresenta un’opportunità strategica fondamentale che guarda a un futuro di mobilità sempre più integrata, intermodale e sostenibile.