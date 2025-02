Metropolitanmagazine.it - Donald Trump incontrerà presto Putin, Rubio è arrivato in Arabia Saudita

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il presidente degli Stati Uniti,, ha accennato alla possibilità di un incontro, “molto”, con il leader russo Vladimir. “Stiamo procedendo. Stiamo cercando di arrivare a una pace con la Russia, l’Ucraina, e ci stiamo lavorando molto” ha risposto nelle scorse ore ai giornalisti in Florida, come riportano i media americani. E si è detto convinto che“voglia fermare i combattimenti”.verso la fine della guerra in Ucraina“Abbiamo parlato a lungo e intensamente” ha aggiunto, affermando che l’inviato per il Medio Oriente Steve Witkoff “è stato con lui per circa tre ore e penso che () voglia fermare i combattimenti”. Sulle ambizioni territoriali della Russia,ha affermato di credere che“voglia fermarsi”. “È stata la mia domanda.