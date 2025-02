Terzotemponapoli.com - Donadoni: Milan” Come battere il Feyenoord”

il”Robertoha parlato a la Gazzetta dello Sport in vista della sfida di domani delcontro ilnel ritorno dei playoff di Champions League. Di seguito le sue parole.ARRIVA ILALLA PARTITA – “Non al massimo, se guardiamo il risultato della gara contro il Verona. Ha vinto in casa con un risultato risicato contro una formazione in lotta per retrocedere, con la quale la differenza a livello tecnico è grande. Ciò premesso, dopo la sconfitta di Rotterdam erano necessari i tre punti per dare un segnale“.SERVIRA’ UNDIVERSO – “La partita di domani è di una delicatezza assoluta, un crocevia per la stagione. Mi auguro che ilriesca a superare questo scoglio“.CHE PARTITA SI ASPETTA – “Le squadre olandesi non sono facili da affrontare perché fuori casa hanno un certo tipo di atteggiamento e di mentalità.