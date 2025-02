Romadailynews.it - Domenica ecologica: tra controlli e multe

In occasione del blocco del traffico di16 febbraio, i caschi bianchi hanno effettuato un’intensa attività di vigilanza in città per verificare il rispetto del provvedimento relativo alle limitazioni al traffico nelle fasce orarie 7:30-12:30 e 16:30-20:30. Le verifiche hanno portato a 251 violazioni accertate su un totale di oltre 2300.Secondo Roma Servizi per la Mobilità, erano esentati dal blocco del traffico i veicoli ibridi o elettrici, quelli alimentati a Gpl o metano da Euro 3 in poi, le auto benzina Euro 6, i motorini 4 tempi da Euro 2 in poi, le moto 4 tempi Euro 3 e successive, i mezzi in sharing e quelli al servizio delle persone con disabilità.Il mancato rispetto del blocco del traffico comporta una multa di 168 euro, secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 13-bis del Codice della Strada.