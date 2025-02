Dombrovskis | dazi Usa stanno già causando danni pronti a reagire

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 17 feb. (askanews) – All’Eurogruppo di oggi “la principale discussione ha riguardato le prospettive macroeconomiche, anche per le implificazioni delle diverse situazioni incerte e in corso di sviluppi. I recenti annunci dall’amministrazione Usa mostrano che gli impegni sulla partnership transatlantica non possono essere dati per scontati. E ci rammarichiamo dei recenti annunci” degli Usa sui“ma siamoa rispondere in maniera decisa e proporzionale”. Lo ha affermato il commissario europeo all’Economia, Valdisnella conferenza stampa al termine dell’eurogruppo. Secondogli annunci sui“hanno già un impatto negativo sull’economia globale, anche per gli USA, ma anche l’Ue è coinvolta, perché iminano gli investimenti e riducono le prospettive dell’economia”.