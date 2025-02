Dl Milleproroghe approvato al Senato, dopo una settimana intensa

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –alil Decreto, con 97 voti favorevoli e 57 contrari. Tra i principali provvedimenti adottati dal decreto, la riapertura dei termini fino al 30 aprile 2025 per la cosiddetta rottamazione quater per coloro che avevano aderito alla definizione agevolata, ma il beneficio è decaduto per non aver pagato una rata. .