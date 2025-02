Oasport.it - Djokovic sul caso Sinner: “Molti giocatori pensano ci siano stati dei favoritismi”

Non poteva mancare all’appello il commento di Novaka proposito dell’accordo tra Wada e Jannik, che ha patteggiato una squalifica di tre mesi (fino al 4 maggio) in seguito alla doppia positività accidentale al Clostebol. Il fuoriclasse serbo ha fornito il suo punto di vista sulla vicenda in una conferenza stampa alla vigilia del suo match d’esordio nell’ATP 500 di Doha contro Matteo Berrettini.“Sembra quasi che tu possa influenzare il risultato se sei un top player e se hai accesso ai migliori avvocati.e Swiatek sono innocenti, è stato dimostrato. Jannik avrà una sospensione per tre mesi a causa di alcuni errori e della negligenza di alcuni membri del suo team, che stanno però lavorando nel tour. Anche questo è qualcosa che io personalmente ealtritroviamo strano“, dichiara il 37enne di Belgrado.