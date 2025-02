Sport.quotidiano.net - Divisione Regionale 1, verso i playoff. Budrio, settimo sorriso. E la Vis non rallenta

Cala il sipario sulla regular season della1 ed ecco profilarsi la giostra, alla quale parteciperanno le prime 5 classificate dei 3 gironi, ripartite in altrettanti gironi, con gare di andata e ritorno e una nuova classifica che non terrà conto degli scontri diretti occorsi nella prima fase. A, bene nel derby conclusivo contro l’Audace Bombers (85-81) che allunga a 7 vittorie la striscia positiva, spetterà il girone V1 in compagnia di Piacenza (prima forza del girone A), Gaetano Scirea, Benedetto Cento (già avversaria nel girone B) e Magik Parma. Due invece le bolognesi che faranno parte del girone V2: Vis Persiceto e Progresso Castel Maggiore. I persicetani, reduci dal notevole 52-80 sul campo di Medolla, chiudono la prima fase col terzo posto nel girone A e saranno impegnati contro il club di coach Filippo Palumbi, reduce dal ko nel derby contro i Giardini Margherita (51-60) e troveranno sul proprio cammino una testa di serie importante come la 4 Torri (prima forza del girone B e unica squadra ancora imbattuta forte del record di 20-0), oltre a Massa Lombarda e Raggisolaris Faenza.