Anteprima24.it - Disagi in via Rummo, dialogo sterile tra Comune e commercianti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiFumata grigia tendente al nero a conclusione dell’incontro tra una delegazione didi via Gaetanoe tre assessori comunali in merito ai lavori in corso per la Galleria Malies e l’ex Istituto delle Orsoline.Il restringimento della carreggiata stradale di vianonché di una parte di piazza Commestibili ed il conseguente unico senso di marcia per i veicoli a motore, introdotto dalle Autorità Comunali nella scorsa settimana per realizzare in sicurezza gli imponenti lavori di ristrutturazione dei due immobili contigui, hanno creato problemi rilevanti per la mobilità nella zona che è racchiusa tra le Via, Torre della Catena, e via Porta Rufina, ma ha soprattutto dissuaso gli stessi pedoni a passare.La conseguenza è che quella che fino almeno agli anni Ottanta del secolo scorso era la zona commercialmente più attiva della città, legata tradizionalmente al commercio dell’ortofrutta e degli alimenti e anche di altri beni, è diventata quasi un deserto.