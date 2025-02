Ilrestodelcarlino.it - "Disagi in centro per i cantieri. Una fase difficile ma necessaria"

"In città ci sono 115post sisma, di cui 34 instorico. Capiamo idei residenti in termini di parcheggi per i lavori che occupano lo spazio pubblico, ma sono lavori, compresi quelli finanziati dal Pnrr, che vanno assolutamente eseguiti". A oltre otto anni dal sisma, l’assessore all’urbanistica Silvano Iommi fotografa la situazione deiin città. Iommi non nega che "diversi lavori sono in ritardo sul cronoprogramma per la mancanza di mano d’opera da parte delle imprese, oltre alle difficoltà di reperire i materiali. In tutto il cratere gli addetti alla ricostruzione sono 11mila". L’assessore assicura che si è avvertito dal 2024 un cambio di passo dell’iter dei lavori: "Siamo nella parte alta della curva, quanto aiattivi. Macerata uscirà rinforzata dal punto di vista edilizio.