Ilrestodelcarlino.it - Disabilità e sport. Le storie dei campioni: "Forza e fragilità insieme"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sarà una serata speciale con atleti davvero molto speciali, sotto tutti i punti di vista. L’appuntamento è per stasera, alle 21, in Auditorium San Rocco a Carpi con ‘Si gioca come si vive’, un incontro con testimonianze die di vita e sull’impegno e sulla consapevolezza in uno come nell’altra. Sul palco,al capitano e fondatore della nazionale di calcio amputati, il correggese Francesco Messori ci saranno anche duedelloparalimpico: Giusy Versace, velocista nonché senatrice, e Antonio Fantin, pluricampione paralimpico di nuoto. I treivi racconteranno le loropersonali, e non solo i loro successi, ma soprattutto le motivazioni, gli obiettivi, i sogni e ladi volontà che li hanno portati a raggiungere tali traguardi. A dimostrazione del fatto che per riuscirci serva partire da quello che si ha e non da quello che manca.