Diritto d’autore, sconti e tariffe agevolate per i soci Confcommercio

Il 28 febbraio scadono i termini per il versamento alla Siae dei compensi 2025 per i dirittirelativi alla diffusione di musica attraverso radio, televisori ed altri strumenti (musica d’ambiente).Leper il nuovo anno hanno subito un aumento dello 0,6% per effetto degli incrementi ISTAT. Per quanto riguarda gli intrattenimento senza ballo, ad esempio concertini, Siae ha accolto la richiesta della Federazione di non applicare gli incrementi Istat.Grazie agli accordi siglati daImprese per l’Italia, sono previsti anche quest’annosignificativi e particolari agevolazioni per iFipe- Federazione italiana pubblici esercizi e Federalberghi, pensati per favorire le aziende asate, nel rispetto delle regole sull’utilizzo di musica d’ambiente.Bergamo ricorda che la Siae applica penali per utilizzo abusivo del repertorio, in proporzione all’importo dovuto e non corrisposto per il, oltre ai costi fissi per le spese di istruttoria.