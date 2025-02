Ilfattoquotidiano.it - Diritto all’affettività in carcere: tutto fermo un anno dopo la sentenza della Consulta. A Padova il ministero ha bloccato il progetto già pronto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“La durata dei colloqui intimi deve essere adeguata all’obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un’espressione piena dell’affettività, che non necessariamente implica una declinazione sessuale, ma neppure la esclude”. Con queste parole a gennaio 2024 la Corte costituzionale ha trasformato una battaglia di civiltà in un principio del nostro ordinamento, con unaconsiderata storica. Un, però, ilinresta una conquista astratta e non (o non solo) per mancanza di strutture o risorse.Il caso deldiè emblematico: all’indomani, grazie a una volontaria dell’istituto e di concerto con la direzione, è stato avviato un confronto per valutare come garantire l’intimità ai detenuti durante i colloqui con i familiari.