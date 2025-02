Calciomercato.it - DIRETTA | Milan-Feyenoord, la conferenza di Ibrahimovic: seguile LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Le dichiarazioni dello svedese instampa in vista del match di Champions League contro gli olandesi. Parla anche Tomori, ladi(LaPresse) – Calciomercato.itE’ vigilia di Champions League per ildi Sergio Conceicao, che domani affronterà ilper il ritorno dei playoff. Il Diavolo riparte dalla sconfitta per uno a zero dell’andata. Servirà, dunque, vincere con due gol di scarto per evitare i tempi supplementari e qualificarsi agli ottavi di finale della competizione.Alla consuetastampa del giorno prima non c’è il tecnico portoghese, per via del funerale di Pinto da Costa. E’ così Zlatana rispondere alle domande dei giornalisti. Lastampa di TomoriLastampa di Tomori (LaPresse) – Calciomercato.