Reggiotoday.it - "Diminniti, ci risiamo!": la frazione nuovamente a rischio isolamento

Leggi su Reggiotoday.it

"A poca distanza dall’ultimo intervento, a quanto pare inefficace, la strada che porta al piccolo centro collinare, è tornata a presentarsi come il solito paesaggio “lunare”, a cui i residenti sono da anni abituati. Una serie infinita di crateri, non solo rende pericolosa la strada per gli.