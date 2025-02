Pisatoday.it - Difesa personale - Akea day 2025

Leggi su Pisatoday.it

Un appuntamento storico che non ha certo bisogno di presentazione per i tanti praticanti die appassionati di Arti Marziali come il Silat, Kali, e il Jeet Kune Do.5 ore di studio e pratica con innumerevoli spunti di lavoro, idee e principi quelle proposte dalla Direzione.