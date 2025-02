Quotidiano.net - Difesa europea in crescita: balzo in Borsa per Leonardo e altri titoli

indeieuropei del settore della(+3,2%), mentre si guarda al vertice di Parigi. Il mercato vede un aumento della spesa per lae di nuovo debito per finanziarla. Contestualmente all'aumento del comparto azionario, infatti, sono in rialzo anche i rendimenti deidi Stato. A Piazza Affari vola(+5,8%).per Saab (+11%), Rheinmetall (+9,1%), Bae System (+7%) e Dassault Aviation (+4,4%). Sul fronte obbligazionario i rendimenti deidi Stato europei registrano un aumento dai 4 ai 5 punti base. Lo spread tra Btp e Bund scende a 106 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,54% e quello tedesco al 2,48%. In aumento di quattro punti base quello della Francia al 3,21% e della Spagna al 3,09 per cento.