Dieta Mediterranea, perché è vincente per la salute e il benessere

Iscrizione alla palestra? Fatta. Scarpe da jogging? Prese. Ma quando arriva al momento di sedersi a tavola, saper far fronte alle leccornie per rimettersi in sesto dopo magari degli eccessi è davvero difficile.In termini generali, la prima regola si applica alla quantità del cibo introdotto. Dobbiamo fare attenzione a quanto mangiamo, visto anche che rispetto a cent’anni fa abbiamo più cibi a disposizione e soprattutto con la vita moderna tendiamo a consumare una quantità molto ridotta di energia. Quindi, in molti casi, l’introito calorico deve scendere. E soprattutto dobbiamo imparare a muoverci di più, per aumentare il dispendio energetico.Detto che unava proposta solamente da un nutrizionista, caso per caso ed in base alle condizioni della persona, bisogna cercare di uniformare un doppio obiettivo.