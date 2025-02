Terzotemponapoli.com - Di Vicino: “Il Napoli sta facendo un grande campionato”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Giorgio Di, ex attaccante del, è intervenuto aMagazine Live, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue dichiarazioni:“Non credo che ilsia in crisi. E’ un momento difficile della stagione per gli azzuri che va affrontato nel migliore dei modi. Al di là delle difficoltà, la squadra di Conte sta affrontando uned è ancora prima in classifica. In unle difficoltà ci sono per tutti e lo stiamo vedendo anche con Inter e Atalanta. Raspadori ha grandi qualità ed è molto intelligente, per me può giocare ovunque, anche se forse da seconda punta può dare qualcosa in più.